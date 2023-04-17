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    【ビジネス法最前線】第327回　国家再生基金（法案可決）

    国家再生基金（National Reconstruction Fund）の概要
    経済
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    国・地域
    オーストラリア
    業種
    経済
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