２月のコアインフレ率5.5％

シンガポール２月のコアインフレ率5.5％高水準継続、小売りや電気代上昇PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ２月のＣＰＩ上昇率1.7％、伸び幅0.7Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計小売り外食・飲食NEW２月のコアインフレ率5.5％ 高水準継続、小売りや電気代上昇シンガポール経済マクロ経済統計NEW天津の１～２月経済統計、鉱工業は1.5％増中国-天津経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は３％増中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント河北の１～２月経済統計、鉱工業は6.2％増中国-河北経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資小売り外食・飲食北京の１～２月経済統計、鉱工業は11％減中国-北京経済マクロ経済統計自動車統計重慶の１～２月経済統計、鉱工業は6.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW上海の戦略性新興産業、22年は5.8％増中国-上海経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般バイオその他製造車部品NEW１～２月の工業生産指数、15.3％下落台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW飲食・小売業売上高、２月は同月最高台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW２月の自動車輸出、11％増の8.9万台タイ車両貿易統計自動車NEW２月の自動車生産、6.4％増の16.6万台タイ車両統計自動車NEW貿易統計重慶の１～２月経済統計、鉱工業は6.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW上海市、１～２月輸出額は10.8％減中国-上海経済マクロ経済貿易統計NEW１Ｑの輸出指数39.0、２期ぶり改善香港経済マクロ経済貿易統計NEW日本産水産物の輸入、2010年以降で最高に韓国農水貿易統計農林・水産NEW２月の自動車輸出、11％増の8.9万台タイ車両貿易統計自動車NEW２月のコアインフレ率5.5％ 高水準継続、小売りや電気代上昇シンガポール経済マクロ経済統計NEW