天津の１～２月経済統計、鉱工業は1.5％増

中国-天津天津の１～２月経済統計、鉱工業は1.5％増経済NEW国・地域中国-天津業種経済関連タグ中国その他製造不動産建設・プラント小売りマクロ経済統計設備投資ＣＰＩ天津の１～２月経済統計、鉱工業は1.5％増中国-天津経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEW遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は３％増中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント河北の１～２月経済統計、鉱工業は6.2％増中国-河北経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資小売り外食・飲食北京の１～２月経済統計、鉱工業は11％減中国-北京経済マクロ経済統計遼寧省の２月ＣＰＩ、1.2％上昇中国-遼寧経済マクロ経済統計経済指標の改善鮮明 １～２月、小売売上高が反転増中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント倉庫陸運海運社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食自動車統計安徽の１～２月経済統計、鉱工業は5.1％増中国-安徽経済マクロ経済統計NEW湖北の１～２月経済統計、鉱工業は5.4％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW天津の１～２月経済統計、鉱工業は1.5％増中国-天津経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEW嘉定のＩＣＶ産業、25年に3000億元規模へ中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制車部品NEW零ホウ汽車、22年は大幅増収も赤字８割拡大中国-浙江車両統計決算自動車NEW２月の自動車産業、全分野で２桁増加韓国車両貿易統計自動車NEW