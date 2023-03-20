遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は３％増

中国-遼寧遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は３％増経済NEW国・地域中国-遼寧業種経済関連タグ中国その他製造建設・プラントマクロ経済統計貿易設備投資ＣＰＩ遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は３％増中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラントNEW河北の１～２月経済統計、鉱工業は6.2％増中国-河北経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資小売り外食・飲食北京の１～２月経済統計、鉱工業は11％減中国-北京経済マクロ経済統計遼寧省の２月ＣＰＩ、1.2％上昇中国-遼寧経済マクロ経済統計経済指標の改善鮮明 １～２月、小売売上高が反転増中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント倉庫陸運海運社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食天津の２月ＣＰＩ、17カ月ぶりの低水準中国-天津経済マクロ経済統計自動車統計遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は３％増中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラントNEW上海の１～２月経済統計、鉱工業は10.2％減中国-上海経済マクロ経済統計NEW長安汽車、23年海外販売目標は22万台中国-重慶車両貿易統計自動車NEW２月新車販売、前年同月比39％増の6.3万台マレーシア車両統計自動車NEW＜資料＞インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機NEW２月の電動車生産、前月比３割減の2042台インドネシア車両統計自動車電機NEW貿易統計遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は３％増中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラントNEW長安汽車、23年海外販売目標は22万台中国-重慶車両貿易統計自動車NEW２月輸出受注額は18％減、約３年ぶり低さ台湾経済マクロ経済貿易統計NEW２月輸出9.8％増、伸び加速 電気・電子や石油製品がけん引マレーシア経済マクロ経済貿易統計電機精密機器石油・石炭・ガスNEWロボティクス市場、30年に1031億リンギ規模マレーシアＩＴ統計ＩＴ一般NEW経済区庁、日系企業の登録約900社にフィリピン経済貿易統計政策・法律・規制NEW