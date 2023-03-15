【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年２月

インド【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年２月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）自動車統計メルセデスの中国事業、22年は９％増収中国-全国車両統計決算自動車NEW北京の輸出額、１～２月は38.7％増加中国-北京経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造電力・ガス・水道NEW２月の中古車取引36％増、１年ぶりプラス中国-全国車両統計自動車NEW経済指標の改善鮮明 １～２月、小売売上高が反転増中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント倉庫陸運海運社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWホンダの２月小売り、ブリオが前月比14％増インドネシア車両統計自動車NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年２月インド車両統計自動車二輪車NEWインド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年２月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年１月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年12月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年10月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年９月インド車両統計自動車二輪車