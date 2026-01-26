対ＥＵ優遇関税、初年度はＩＣＥ車10万台対象

インド対ＥＵ優遇関税、初年度はＩＣＥ車10万台対象車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車統計貿易政策・法律・規制自動車統計【中国自動車ランキング】2025年12月中国車両統計自動車NEW中国車、25年のロシア販売は25％減中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW中古車残価率、ＥＶは小米や華為系が突出中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEWコールドチェーン需要量、25年は4.5％増中国運輸統計自動車ＩＴ一般設備投資倉庫陸運小売りNEW黒竜江ＧＤＰ、25年は4.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW国内登録車両、エコカーが全体の13％に韓国車両統計自動車NEW貿易統計山西のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW黒竜江ＧＤＰ、25年は4.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW中国車、25年のロシア販売は25％減中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW韓国・台湾輸出拡大に期待＝水産省インドネシア農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEWソフトパワー指数、比は友好度などで高評価フィリピン経済マクロ経済統計観光社会一般文化・宗教NEW25年ＧＤＰ、4.4％増に減速 汚職で公共工事停滞、災害も打撃フィリピン経済マクロ経済貿易統計建設・プラント政治一般政策・法律・規制NEWインドの最新ニュースボーダフォン、10～12月期は赤字縮小インドＩＴ決算ＩＴ一般通信鉄道ティタガル、ＡＢＢとメトロ事業で提携インド運輸その他製造陸運建設Ｌ＆Ｔ、10～12月期は４％減益インド建設決算建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事中国大型商業施設の開業数が減少PICK UP商業マクロ経済統計不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW香港バスの新安全規定に市民反発PICK UP運輸陸運社会一般政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾、25年超高齢社会に突入PICK UP社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ