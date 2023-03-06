ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月）３カ国で上昇率拡大経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ２月ＣＰＩは2.43％上昇、３カ月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計NEW２月のＣＰＩ3.79％上昇、13カ月ぶり低水準タイ経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ３カ国で上昇率拡大ASEAN経済マクロ経済統計NEW２月消費者物価8.6％上昇、６カ月ぶり鈍化フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW下位所得層の物価、２月は9.7％上昇フィリピン経済統計食品・飲料その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道不動産陸運小売りNEW消費者物価、２月8.6％上昇 ６カ月ぶり鈍化、燃料高騰一服でフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道その他サービス不動産政策・法律・規制小売りNEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ３カ国で上昇率拡大ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ３％増の26万台、各国で明暗ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月）４カ国で前年同月割れASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 21％増の1.4兆円、15カ月連続２桁伸長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車