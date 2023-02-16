11～１月の失業率3.4％、９期連続で改善

香港11～１月の失業率3.4％、９期連続で改善経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率11～１月の失業率3.4％、９期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪12月失業率、3.7％に悪化 利上げの影響か、季節要因もオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW１月の就業者41.1万人増、増加幅は縮小韓国経済マクロ経済統計雇用・労務22年失業率3.9％、前年から0.7ポイント改善マレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務12月失業率4.3％、17年半ぶり低水準続くフィリピン経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般貿易統計鉄鋼業の22年利益72％減、需要低迷響く中国-全国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属NEW11～１月の失業率3.4％、９期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEWコメ輸出協会長、次期政権の大衆迎合を懸念タイ経済マクロ経済貿易統計農林・水産政治一般政策・法律・規制選挙NEWコーヒー輸出、欧州向けが好調ベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW印のスコッチウイスキー輸入量、世界首位にインド食品貿易統計食品・飲料NEW１月貿易赤字3.4兆円、黒字転換は当面困難か日本経済貿易統計自動車NEW