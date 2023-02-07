ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月）21％増の1.4兆円、15カ月連続２桁伸長経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計北京の輸出目標、23年は５％前後の成長中国-北京経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW貿易赤字続く、40日で昨年の４割水準に韓国経済マクロ経済貿易統計NEW１月のＩＣＴ輸出33％減、半導体の不振続く韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 21％増の1.4兆円、15カ月連続２桁伸長ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW１月の自動車生産、11%増の13.2万台インドネシア車両貿易統計自動車車部品NEW投資認可額、１カ月余りで通年目標の４割フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 21％増の1.4兆円、15カ月連続２桁伸長ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） ３カ国で前年割れ、マレーシアは好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月）５カ国が２桁成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）上昇鈍化も高止りASEAN経済マクロ経済統計