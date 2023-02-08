22年の港湾輸出貨物11％減、旅客は2.6倍

フィリピン22年の港湾輸出貨物11％減、旅客は2.6倍PICK UP運輸NEW国・地域フィリピン業種運輸関連タグフィリピン海運観光統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海が渡航利便化、随申弁で陰性証明発行中国-上海社会保健医療社会一般NEWコロナ死亡例、新たに８件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW正常化初日の往来28.4万人 前日比６割増、週末は混雑警戒香港社会統計社会一般政策・法律・規制NEW新型コロナの域内感染者、７日は２万2980人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染者1.6万人、死者10人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW貿易統計１月輸出額は５カ月連続減少 21.2％減、非需要期と春節が影響台湾経済マクロ経済貿易統計NEW12月ゴム生産量、前月比8.9％増の3.1万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW22年の製造業成長率5.01％、前年から加速インドネシア製造マクロ経済貿易統計自動車二輪車食品・飲料鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品NEW22年の港湾輸出貨物11％減、旅客は2.6倍フィリピン運輸貿易統計海運観光NEW豪12月貿易５年連続黒字、石炭輸出は減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス観光NEW【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW関連記事１～３月の貨物取扱量1.2％増、港湾庁フィリピン運輸統計海運昨年の港湾貨物取扱量、７％増の1.9億トンフィリピン運輸貿易統計倉庫海運港湾の貨物取扱量、１～６月は６％増フィリピン運輸貿易倉庫海運海上輸送貨物取扱量、上期は5.5％増フィリピン運輸統計倉庫海運7月港湾貨物取扱、貿易量増加で好調フィリピン運輸倉庫海運