上海が渡航利便化、随申弁で陰性証明発行

中国-上海上海が渡航利便化、随申弁で陰性証明発行社会NEW国・地域中国-上海業種社会関連タグ中国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海が渡航利便化、随申弁で陰性証明発行中国-上海社会保健医療社会一般NEWコロナ死亡例、新たに８件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW正常化初日の往来28.4万人 前日比６割増、週末は混雑警戒香港社会統計社会一般政策・法律・規制NEW新型コロナの域内感染者、７日は２万2980人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染者1.6万人、死者10人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW関連記事訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般上海普陀、市外移動証明をオンラインで発行中国-上海社会ＩＴ一般保健医療陸運社会一般上海市外への移動、２日から抗原検査も必須中国-上海社会保健医療陸運海運空運社会一般ワクチン証明、年内にもオンライン取得可に台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制国立衛生研、渡航者にコロナ陰性証明発行ミャンマー医薬保健医療