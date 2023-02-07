新規感染175人、11日ぶり200人下回る

マレーシア新規感染175人、11日ぶり200人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海が渡航利便化、随申弁で陰性証明発行中国-上海社会保健医療社会一般NEWコロナ死亡例、新たに８件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW正常化初日の往来28.4万人 前日比６割増、週末は混雑警戒香港社会統計社会一般政策・法律・規制NEW新型コロナの域内感染者、７日は２万2980人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染者1.6万人、死者10人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW関連記事新規感染325人、10日ぶり300人上回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染132人、３日連続で200人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染227人、９日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染244人、８日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染367人、４日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般