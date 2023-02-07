６日の感染者ゼロ、死者は43日連続報告なし

ミャンマー６日の感染者ゼロ、死者は43日連続報告なし安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海が渡航利便化、随申弁で陰性証明発行中国-上海社会保健医療社会一般NEWコロナ死亡例、新たに８件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW正常化初日の往来28.4万人 前日比６割増、週末は混雑警戒香港社会統計社会一般政策・法律・規制NEW新型コロナの域内感染者、７日は２万2980人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染者1.6万人、死者10人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW関連記事５日の感染者２人、死者は42日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般７日の感染者４人、死者ゼロは13日連続ミャンマー社会保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制４日の感染者２人、10日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般３日の感染者８人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般