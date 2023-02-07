バングラ、昨年度ＧＤＰ成長率は7.10％

バングラデシュバングラ、昨年度ＧＤＰ成長率は7.10％PICK UP経済NEW国・地域バングラデシュ業種経済関連タグバングラデシュ保健医療精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売りマクロ経済統計社会一般ＧＤＰＭＩＣＥが急回復見通し、海外出張再開受けタイ経済マクロ経済統計観光イベントNEW22年経済成長率は5.31％ 過去９年で最高、23年も５％台かインドネシア経済マクロ経済統計NEWバングラ、昨年度ＧＤＰ成長率は7.10％バングラデシュ経済マクロ経済統計保健医療その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り不動産建設・プラント社会一般小売りNEW広東省21市のＧＤＰ、１兆元超えは４市中国-広東経済マクロ経済統計北京のデジタル経済、23年は対ＧＤＰ比43％中国-北京経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ設備投資その他サービス吉林の鉱工業生産、22年は6.4％減中国-吉林経済マクロ経済統計関連記事日揮グローバル、バングラのインフラ工事受注バングラデシュ建設インフラ不動産建設・プラント政治一般政策・法律・規制売上高指数、４～６月は6.7％に伸び鈍化フィリピン経済マクロ経済統計通信その他製造鉱業電力・ガス・水道金融一般その他サービス不動産倉庫１～３月期の売上高指数、11.9％上昇フィリピン経済マクロ経済統計その他製造鉱業電力・ガス・水道卸売りその他サービス雇用・労務小売り1～3月期の売上高指数、伸びが鈍化フィリピン経済マクロ経済統計通信その他製造鉱業電力・ガス・水道金融一般卸売りその他サービス不動産倉庫雇用・労務小売り年初からの賃上げ率7.9％、昨年の4倍水準韓国統計雇用・労務