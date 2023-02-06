本土―香港マカオ往来、６日から全面再開へ

中国-全国本土―香港マカオ往来、６日から全面再開へ社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国香港マカオ観光政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市、市外ナンバーの交通制限を再開中国-広東社会自動車保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW本土―香港マカオ往来、６日から全面再開へ中国-全国社会観光社会一般政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、週末３日で18件増加香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖検問所を再開、６日から香港社会社会一般NEW団体旅行も再開、本土から香港マカオへ香港観光保健医療観光政策・法律・規制NEW関連記事羅湖検問所を再開、６日から香港社会社会一般NEW羅湖ゲート６日再開か、コロナで3年間閉鎖香港社会陸運社会一般政策・法律・規制小売りボーダー検疫を強化、落馬洲でも申告義務化香港社会保健医療倉庫陸運海運空運社会一般事件政策・法律・規制福田地下鉄にもイミグレ＝深セン市大綱香港経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り建設・プラント陸運観光政策・法律・規制小売り春節の本土行き出境数、700万人見込み香港陸運観光社会一般政策・法律・規制