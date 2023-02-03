半導体人材育成で台湾視察、九州の産学官組織

台湾半導体人材育成で台湾視察、九州の産学官組織ＩＴNEW国・地域台湾業種ＩＴ関連タグ台湾ＩＴ一般電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足東莞市、半導体産業などを１千億元規模へ中国-広東経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造政策・法律・規制財政NEW半導体人材育成で台湾視察、九州の産学官組織台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW１月の新車販売は14％減 春節で営業日減、２月は回復予測台湾車両統計自動車NEW１月の韓国車販売8.7％増 半導体不足改善、国内外でプラス韓国車両貿易統計自動車NEW四輪・二輪業界、23年は成長鈍化＝ＳＳＩベトナム車両自動車二輪車車部品NEW日本車４社、米販売３％減米国車両自動車NEW関連記事ソニーセミコン、タイで車載用センサー生産タイＩＴ電子・コンピューター車部品経産相、半導体人材を育成＝ＴＳＭＣ建設地視察台湾ＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務九州の半導体３兆円目標、新組織が初会合日本製造電子・コンピューターその他製造ソニー、画像用の半導体生産を強化日本ＩＴ電子・コンピューター電機熊本地震が韓国産業に影響：ソニー工場停止で電子大手明暗も韓国経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機倉庫陸運海運空運