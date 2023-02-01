寧夏の鉱工業生産、22年は７％増

中国-寧夏寧夏の鉱工業生産、22年は７％増経済NEW国・地域中国-寧夏業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計NEW腐敗指数、タイは９ランクアップも101位タイ社会統計社会一般政策・法律・規制NEW腐敗認識ランクは150位、前年からやや上昇カンボジア社会統計社会一般政治一般NEW腐敗指数、ミャンマーやインドネシアで悪化ASEAN社会統計社会一般NEW１月消費者物価、5.3%上昇 予想対比下振れ、ピークアウトへインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEWＧＤＰ貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計NEW青海の鉱工業生産、22年は15.5％増中国-青海経済マクロ経済統計NEWデジタル経済の規模、25年に60兆元超に中国-全国ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW22年の域内ＧＤＰ3.5％減 政府予想下回る、10～12月も低迷香港経済マクロ経済統計NEW黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り関連記事新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食天津市のＧＤＰ、１～９月は１％成長中国-天津経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般その他製造インフラ設備投資卸売り不動産雇用・労務小売り21年のエネルギー生産、原炭は4.7％増中国-全国資源統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道５月のエネルギー生産、原炭は3.5％増中国-全国資源マクロ経済統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道１～２月のエネルギー生産、原炭は1.5％減中国-全国資源統計石油・石炭・ガス