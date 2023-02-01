ＮＺ３Ｑ失業率3.4％に上昇、市場軟化の兆候

ニュージーランドＮＺ３Ｑ失業率3.4％に上昇、市場軟化の兆候経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド金融一般マクロ経済統計雇用・労務失業率ＮＺ３Ｑ失業率3.4％に上昇、市場軟化の兆候ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務NEW１月の失業率、７％台に改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW22年の労働市場は回復顕著 失業率2.0％、約７年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売り10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事ＮＺ３Ｑ失業率横ばい、時給は過去最大の伸びニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制ＮＺ２Ｑ失業率は小幅悪化、賃金は3.4％伸びニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺの１Ｑ失業率は3.2％維持、賃金３％上昇ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務ＮＺ３Ｑ失業率、3.4％に改善 就業者が急増、労働市場ひっ迫ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺの４Ｑ失業率、４％に好転 準備銀は金利据え置き見込みニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務