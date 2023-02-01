貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減

中国-貴州貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減経済NEW国・地域中国-貴州業種経済関連タグ中国自動車その他製造小売りマクロ経済統計貿易設備投資ＣＰＩ貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計NEW腐敗指数、タイは９ランクアップも101位タイ社会統計社会一般政策・法律・規制NEW腐敗認識ランクは150位、前年からやや上昇カンボジア社会統計社会一般政治一般NEW腐敗指数、ミャンマーやインドネシアで悪化ASEAN社会統計社会一般NEW１月消費者物価、5.3%上昇 予想対比下振れ、ピークアウトへインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEWＧＤＰ貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計NEW青海の鉱工業生産、22年は15.5％増中国-青海経済マクロ経済統計NEWデジタル経済の規模、25年に60兆元超に中国-全国ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW22年の域内ＧＤＰ3.5％減 政府予想下回る、10～12月も低迷香港経済マクロ経済統計NEW黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り自動車統計吉林省、25年に自動車産業を１兆元規模へ中国-吉林車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW上場企業の董事平均報酬、21年は国巨が首位台湾経済マクロ経済統計NEW22年の工業生産指数、３年連続で最高更新台湾経済マクロ経済統計NEW商業３種の売上高が過去最高 22年、飲食業は３年ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEW貿易統計貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW天津の輸出、22年は28％増の１兆元中国-天津経済マクロ経済貿易統計NEW低炭素エネ向け投資額、中国が世界半数に中国-全国経済マクロ経済統計環境NEW22年の域内ＧＤＰ3.5％減 政府予想下回る、10～12月も低迷香港経済マクロ経済統計NEW商業３種の売上高が過去最高 22年、飲食業は３年ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEW関連記事湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計河北省のＧＤＰ、22年は3.8％成長中国-河北経済マクロ経済統計ＩＴ一般その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食重慶市のＧＤＰ、22年は2.6％成長中国-重慶経済マクロ経済統計貴州省のＧＤＰ、１～９月は2.8％成長中国-貴州経済マクロ経済統計四川の１～８月経済統計、鉱工業は8.1％増中国-四川経済マクロ経済統計