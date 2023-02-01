韓国からの入国に検査義務、中国が報復強化

中国-全国韓国からの入国に検査義務、中国が報復強化社会更新国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国韓国日本空運政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（31日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW韓国からの入国に検査義務、中国が報復強化中国-全国社会空運社会一般政治一般更新海外旅行が上向き、一部予約いっぱいも中国-全国観光観光社会一般政策・法律・規制NEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEWコロナ死亡例、新たに９件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW水際措置の完全撤廃、行政長官「間もなく」香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ワクチン未接種者の渡航時検査・隔離義務廃止マレーシア社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制２回目のＰＣＲ検査、隔離９日目にインドネシア社会保健医療社会一般外国人の入国禁止解除、１日からフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制入国後のコロナ検査、隔離５日目に義務付けフィリピン社会保健医療社会一般北朝鮮、中国からの入国者は隔離韓国社会社会一般