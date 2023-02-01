水際措置の完全撤廃、行政長官「間もなく」

香港水際措置の完全撤廃、行政長官「間もなく」PICK UP社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（31日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW韓国からの入国に検査義務、中国が報復強化中国-全国社会空運社会一般政治一般NEW海外旅行が上向き、一部予約いっぱいも中国-全国観光観光社会一般政策・法律・規制NEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEWコロナ死亡例、新たに９件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW水際措置の完全撤廃、行政長官「間もなく」香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制マカオ、海外からの旅行客受け入れを再開マカオ観光ＩＴ一般保健医療観光社会一般政策・法律・規制韓国のノービザ入国全面再開 11月から、日韓の往来本格化韓国観光観光社会一般政策・法律・規制香港総商会、水際対策の全廃を呼びかけ香港経済マクロ経済保健医療政策・法律・規制６月に水際対策を微調整、ＰＣＲ追加など香港社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制