22年の労働市場は回復顕著

シンガポール22年の労働市場は回復顕著失業率2.0％、約７年ぶり低水準PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務失業率22年の労働市場は回復顕著 失業率2.0％、約７年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売り10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務豪12月失業率、3.5％で横ばいも就業者は減少オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務12月失業率3.52％、４カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶりの節目超え中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造卸売りその他サービス建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW12月の香港ドル預金1.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW関連記事長期失業率0.7％、コロナ禍前の水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務労働市場に陰り、７～９月期 雇用増加数が過去最高水準もシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務雇用増加数が14年ぶり高水準 外国人けん引、入国制限緩和でシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務人員整理数が過去最低水準に １～３月期、今後は需給逼迫もシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務コアインフレ率、７～９月期に４％予測シンガポール経済マクロ経済統計