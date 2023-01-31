政府専門家、コロナは「緊急事態でない」

フィリピン政府専門家、コロナは「緊急事態でない」社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国、「感染の波収束」主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW春節の江蘇訪問者、コロナ前から２割増中国-江蘇観光統計観光社会一般文化・宗教NEWコロナ治療薬、政府が新たに２種類認可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEW中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW春節連休の上海訪問者、23年は９％減に中国-上海観光統計空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEW関連記事大統領、コロナ緊急事態からの脱却に意欲フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制３カ月内にマスク着用不要も、専門家フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏の外出制限、専門家「年内は延長を」フィリピン社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制大統領府、新型コロナで正式に非常事態宣言フィリピン社会保健医療社会一般新型肺炎で緊急事態宣言、ＷＨＯ中国-全国社会保健医療社会一般