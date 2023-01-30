越境通学の再開、２月中旬以降に延期

香港越境通学の再開、２月中旬以降に延期社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港政策・法律・規制社会一般教育関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの入国規制緩和の動き春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW在日中国大使館、日本人へのビザ発給を再開中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW越境通学の再開、２月中旬以降に延期香港社会社会一般教育政策・法律・規制NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制22年の入境旅客数、6.6倍の60万人香港観光統計観光社会一般事件関連記事２万人が越境通学再開へ、２月にも本土から香港社会社会一般教育政策・法律・規制北京市、小学１～３年生は15日に通学再開中国-北京社会社会一般教育政策・法律・規制休校期間中の教育難しい、保護者の８割香港社会ＩＴ一般保健医療社会一般教育政策・法律・規制深センからの越境園児増加、スクールバスも中国-深セン社会マクロ経済倉庫陸運社会一般教育政策・法律・規制深センからの越境園児83％増、スクールバス検討も香港社会マクロ経済倉庫陸運社会一般教育政策・法律・規制