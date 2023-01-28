隔離廃止で出社どうする？

香港隔離廃止で出社どうする？政策転換、判断迫られる企業独自PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港保健医療マクロ経済政策・法律・規制雇用・労務社会一般教育関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事企業昇給率、20年は1.4％ 11年ぶり低水準、人件費引き締め香港経済マクロ経済統計雇用・労務テレワーク、対話に配慮を 遠隔の課題克服へ、専門家に聞く香港経済マクロ経済ＩＴ一般保健医療雇用・労務ＰＣＲ検査、企業の需要拡大 従業員向け、予約困難も香港社会保健医療社会一般雇用・労務本土からの入境、強制検疫へ 新型肺炎抑止へ往来を制限香港社会保健医療海運社会一般雇用・労務政策・法律・規制男性の育児休暇導入、影響は限定的か香港経済雇用・労務政策・法律・規制