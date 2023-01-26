日本旅行フェア、３年半ぶり対面開催へ

インドネシア日本旅行フェア、３年半ぶり対面開催へ観光NEW国・地域インドネシア業種観光関連タグインドネシア日本観光イベント関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事愛媛県の経済交流ミッション、４年ぶり来訪インドネシア経済マクロ経済イベント日本の地方、リピーター取り込みに販促インドネシア観光空運観光娯楽愛媛県知事、サイクリングのイベントで観光ＰＲ台湾観光自動車二輪車その他製造農林・水産空運観光娯楽愛媛・広島の両県知事、自転車の巨大を表敬訪問台湾観光その他製造観光イベント政策・法律・規制鹿児島～台北チャーター便、来月から36便台湾運輸マクロ経済倉庫空運観光政策・法律・規制