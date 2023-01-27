入管20支局、週末も旅券申請可能に

マレーシア入管20支局、週末も旅券申請可能にPICK UP社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシアシンガポール陸運観光政策・法律・規制外交社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事入管、６カ所の窓口受付を午後10時まで延長マレーシア社会社会一般政策・法律・規制電子政府の迅速旅券発給所、首都にも設置へインドＩＴＩＴ一般その他サービス社会一般外交未受領のパスポート、過去６カ月で10万冊フィリピン社会統計観光社会一般「従来型旅券の発給継続」、入管局長マレーシア社会社会一般電子パスポート、来年半ばに発給開始タイ社会一般政策・法律・規制