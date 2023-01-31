【ラオス経済通信】開通13カ月で乗客900万人、貨物1,300万トン　第180回

ラオス【ラオス経済通信】開通13カ月で乗客900万人、貨物1,300万トン 第180回経済更新国・地域ラオス業種経済関連タグ中国ラオス陸運その他サービス観光マクロ経済統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載ラオス経済通信貿易統計22年のサービス貿易、13％増の６兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW越境ＥＣ輸出額、22年は12％増の1.6兆元中国-全国商業貿易統計ＩＴ一般食品・飲料農林・水産その他サービス小売りNEW陝西省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW海南省のＧＤＰ、22年は0.2％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW山西省のＧＤＰ、22年は4.4％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW22年のコンテナ取扱量12％減、越境規制で香港運輸貿易統計保健医療陸運海運社会一般政策・法律・規制NEWラオス経済通信【ラオス経済通信】開通13カ月で乗客900万人、貨物1,300万トン 第180回ラオス経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制更新【ラオス経済通信】第４回国民議会を招集 第179回ラオス経済マクロ経済インフラ空運観光政治一般政策・法律・規制財政外交更新【ラオス経済通信】Bitqik暗号通貨取引所がオープン 第178回ラオス経済マクロ経済ＩＴ一般鉱業電力・ガス・水道金融一般【ラオス経済通信】アジア開銀、22年成長率予測を2.5％に下方修正 第177回ラオス経済マクロ経済統計農林・水産電力・ガス・水道金融一般雇用・労務【ラオス経済通信】タイ企業が中老鉄道輸送サービスを開始 第176回ラオス経済マクロ経済鉱業金融一般陸運雇用・労務政策・法律・規制【ラオス経済通信】「平和列車2022」活動を開始 第175回ラオス経済マクロ経済保健医療石油・石炭・ガス電力・ガス・水道卸売り陸運環境政治一般財政小売り関連記事【ラオス経済通信】新型コロナ対策の緩和を指示 第169回ラオス経済マクロ経済食品・飲料保健医療農林・水産陸運観光政治一般【ラオス経済通信】中老鉄路の開通準備が大詰め 第167回ラオス経済マクロ経済自動車電子・コンピューター陸運雇用・労務【ラオス経済通信】最低賃金改正を協議 第121回ラオス経済マクロ経済【ラオス経済通信】都議会を開催、ＧＤＰ成長率は11％ 第109回ラオス経済マクロ経済統計自動車倉庫陸運社会一般政治一般政策・法律・規制【ラオス経済通信】14年度のＧＤＰ成長率7.8％：第89回ラオス経済マクロ経済貿易統計農林・水産石油・石炭・ガスインフラ金融一般卸売り倉庫陸運観光社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政小売り