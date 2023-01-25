22年通年のＣＰＩ6.1％上昇

シンガポール22年通年のＣＰＩ6.1％上昇14年ぶり高水準、当面高止まりPICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ12月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.2Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売りNEW22年通年のＣＰＩ6.1％上昇 14年ぶり高水準、当面高止まりシンガポール経済マクロ経済統計NEW12月ＣＰＩは3.8％、半年ぶり３％台に低下マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料卸売りその他サービス社会一般小売り外食・飲食豪12月企業景況感下落、インフレピーク越えかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制豪州のインフレ加速は４Ｑでピーク＝財相オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般自動車統計高級輸入車、消費低迷でも販売好調韓国車両貿易統計自動車NEWバッテリー式ＥＶ登録台数、累計1.5万台にタイ車両統計自動車二輪車NEW22年通年のＣＰＩ6.1％上昇 14年ぶり高水準、当面高止まりシンガポール経済マクロ経済統計NEW自動車輸出、2022年は４％増の100万台タイ車両貿易統計自動車二輪車2022年の自動車生産、12％増の188万台タイ車両統計自動車二輪車車部品11月東南ア車生産、41万台超 ウィズコロナ下で通期400万台超えASEAN車両マクロ経済統計自動車金融一般貿易統計ガス・石炭輸入額、22年は過去最大に韓国資源貿易統計石油・石炭・ガスNEW即席麺の22年輸出、７億ドル超で過去最大に韓国食品マクロ経済貿易統計食品・飲料NEW高級輸入車、消費低迷でも販売好調韓国車両貿易統計自動車NEW伸びる若者のウイスキー消費 22年の輸入52％増、高値で転売も韓国食品貿易統計食品・飲料NEWイタリア企業、32.5億リンギの投資を計画マレーシア経済マクロ経済統計外交NEW日系の48％、事業拡大に意欲 前年から大幅上昇＝ジェトロ調査マレーシア経済マクロ経済統計NEW関連記事８月のコアインフレ率5.1％ 食品高騰、金融引き締めの見方もシンガポール経済マクロ経済統計ＣＰＩが14年ぶりの高い伸び 今後も高止まり、通年予測は維持シンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料繊維その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道不動産陸運海運空運ＣＰＩが13年９カ月ぶり高水準 上昇圧力、７～９月期まで続くシンガポール経済マクロ経済統計５月コアインフレ率は3.6％ 13年半ぶり高水準、今後も加速かシンガポール経済マクロ経済統計３月の物価上昇は10年来最高 5.4％、インフレ加速を懸念シンガポール経済マクロ経済統計