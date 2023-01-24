NNA ASIA

サービス案内
    タイ

    22年の外国人旅行者、コロナ前の３割に回復

    PICK UP
    観光
    NEW

    タイ観光・スポーツ省は23日、2022年にタイを訪れた外国人旅行者が前年比26倍の1,115万3,026人だったと発表した。新型コロナウイルス感染症の流行前の19年に記録した3,980万人の約３割まで回復した。

    国・地域
    タイ
    業種
    観光
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジアの新型コロナ情報

    関連記事