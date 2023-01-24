22年の外国人旅行者、コロナ前の３割に回復

タイ22年の外国人旅行者、コロナ前の３割に回復PICK UP観光NEWタイ観光・スポーツ省は23日、2022年にタイを訪れた外国人旅行者が前年比26倍の1,115万3,026人だったと発表した。新型コロナウイルス感染症の流行前の19年に記録した3,980万人の約３割まで回復した。国・地域タイ業種観光関連タグタイ観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、マスク義務解除で正常化か韓国金融金融一般NEW新規感染者1.2万人、死者10人増韓国社会保健医療社会一般NEW韓国のコロナ感染者3000万人超え韓国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW30日から屋内マスクなし認可 地下鉄・病院など一部は着用継続韓国社会社会一般NEW入国者の新型コロナ、２週間で感染は５人タイ社会保健医療空運社会一般NEW関連記事２月の外国人旅行者15万人、前月比２万人増タイ観光統計観光１月の６空港利用者、観光再開で2.8倍にタイ運輸統計空運【10大・第３位】観光再開、接種完了者の隔離免除タイ観光観光政策・法律・規制首都飲食店での飲酒、１日から午後11時までタイサービス食品・飲料政策・法律・規制外食・飲食水際対策をさらに緩和、「開国」第２期でタイ社会観光社会一般政策・法律・規制