人材仲介テックジャパン、南部に子会社設立

インド人材仲介テックジャパン、南部に子会社設立日系企業進出PICK UPＩＴNEW国・地域インド業種ＩＴ関連タグインド日本ＩＴ一般その他サービスベンチャー雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向モニター製造のＥＩＺＯ、販売子会社を設立へインド製造電子・コンピューター電機精密機器NEW人材仲介テックジャパン、南部に子会社設立インドＩＴベンチャーＩＴ一般その他サービス雇用・労務NEWゲームウィズ、ソウルに孫会社設立韓国媒体娯楽Ｓａｎｓａｎ、駐在員事務所を開設タイＩＴＩＴ一般マイファーム、ＰＬＳとドリアン栽培マレーシア農水ベンチャー食品・飲料農林・水産外食・飲食オノデラユーザーラン、特定技能校を初開設インドネシア経済マクロ経済その他サービス社会一般教育雇用・労務関連記事大田区企業、アジアベンチャーと事業創出へ日本経済ベンチャーその他製造イベント香港フィンテックの調達額、上半期は８割減香港金融ベンチャーＩＴ一般金融一般設備投資リクルート、上海と北京で合同面接会を開催中国-上海経済その他サービス雇用・労務上海と北京で合同面接会、リクルート中国-全国経済その他サービスイベント雇用・労務サムスン、米MITと技術提携韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機