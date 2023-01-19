10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善

香港10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売りNEW10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪12月失業率、3.5％で横ばいも就業者は減少オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW12月失業率3.52％、４カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食チベット、23年経済成長目標「８％前後」中国-チベット経済マクロ経済統計政策・法律・規制貿易統計甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売りNEW10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW23年の輸出は前年比9.2％増、ＭＩＤＦ予測マレーシア経済マクロ経済貿易統計電機NEW国営石油、22年のガス生産国内シェア12％インドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガスNEW国際収支、12月は６億1200万ドルの黒字フィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW貿易赤字最大19.9兆円、円安原油高で輸入４割増日本経済貿易統計石油・石炭・ガスNEW関連記事９～11月の失業率3.7％、７期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務失業率の改善続く、８～10月は3.8％香港経済マクロ経済統計雇用・労務７～９月の失業率3.9％、２年半で最低水準香港経済マクロ経済統計雇用・労務６～８月の失業率4.1％、４期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務５～７月の失業率4.3％、３期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務