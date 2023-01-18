22年の輸出額、前年比25％増

マレーシア22年の輸出額、前年比25％増25年までの目標を24％上回る経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグ中国台湾マレーシアシンガポール日本米国電機化学一般鉄鋼・金属農林・水産その他製造石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易貿易統計上汽通用五菱の輸出台数、22年は３割増中国-広西車両貿易統計自動車NEW【地方羅針盤】重慶市中国-重慶経済マクロ経済統計NEW外資の中国ビジネス環境、９割が「満足」中国-全国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW春節後の転職検討が94％、求人サイト調査台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW自転車業の22年生産額、過去最高へ台湾製造貿易統計その他製造NEW23年の日系昇給率4.8％予測 前年比0.5Ｐ上昇、経営負担に韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW関連記事22年の貿易黒字は545億ドル 前年比1.5倍、過去最高を更新インドネシア経済マクロ経済貿易統計11月輸出、前年同月比６％増 貿易収支は31カ月連続で黒字インドネシア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス11月ＣＰＩ、5.42％上昇 ２カ月連続鈍化、ピークアウトかインドネシア経済マクロ経済統計10月輸出、前年比12％増 資源けん引、貿易黒字30カ月連続インドネシア経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス電力・ガス・水道２月の輸出額、前年比17％増 パーム油と電気・電子製品が好調マレーシア経済マクロ経済貿易統計電機鉄鋼・金属その他製造農林・水産石油・石炭・ガス