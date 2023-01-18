【LegalOn Technologies 法務レクチャー】「お得です」掲げる前に　気を付けたい景品表示法

アジア【LegalOn Technologies 法務レクチャー】「お得です」掲げる前に 気を付けたい景品表示法経済NEW商品やサービスの品質・内容・価格などの表示を偽ることを規制し、過大な景品類の提供を制限する「不当景品類及び不当表示防止法」（景品表示法）。消費者がより良い商品やサービスを選べるよう、その環境を守るための法律だ。LegalOn Technologiesの谷口香織弁護士が、海外展開する企業が注意すべきポイントについて具体例を交えて解説する。国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本マクロ経済政策・法律・規制関連記事【LegalOn Technologies 法務レクチャー】 アジア進出では熟知すべき 不正競争防止法の「肝」アジア経済マクロ経済政策・法律・規制【LegalForce 法務レクチャー】「買いたたき」に泣かない 下請法を正しく知る（後編）アジア経済政策・法律・規制【LegalForce 法務レクチャー】 無自覚な違反も多い 下請法を正しく知る（前編）アジア経済政策・法律・規制【LegalForce 法務レクチャー】 海外の有事に備える 不可抗力条項とは？アジア経済政策・法律・規制知的所有権保護を強化、政府が新法案2案を国会に提出へマレーシア電子・コンピューターその他製造その他サービス政策・法律・規制