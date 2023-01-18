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    【LegalOn Technologies 法務レクチャー】「お得です」掲げる前に　気を付けたい景品表示法

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    商品やサービスの品質・内容・価格などの表示を偽ることを規制し、過大な景品類の提供を制限する「不当景品類及び不当表示防止法」（景品表示法）。消費者がより良い商品やサービスを選べるよう、その環境を守るための法律だ。LegalOn Technologiesの谷口香織弁護士が、海外展開する企業が注意すべきポイントについて具体例を交えて解説する。

    国・地域
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    業種
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