【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年12月

インド【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年12月車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）自動車統計工業設備稼働率、22年４Ｑは75.7％に下落中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガス一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食現代自がインドで成長加速 ＳＵＶ好調、ＥＶでスズキ追う韓国車両統計自動車電動車登録、22年は9.1万台 ＢＥＶが7.7倍増と伸びをけん引タイ車両統計自動車環境12月の産業景況感92.6、７カ月ぶりに悪化タイ経済統計インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年12月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年10月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年９月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年８月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年７月インド車両統計自動車二輪車関連記事【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年10月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年１月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2015年11月インド車両自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2015年10月インド車両貿易統計自動車二輪車