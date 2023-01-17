ＷＡの鉄鉱石輸出、日本は15％減の2415万トン

オーストラリアＷＡの鉄鉱石輸出、日本は15％減の2415万トン資源国・地域オーストラリア業種資源関連タグ中国オーストラリア日本鉱業統計貿易貿易統計22年ＧＤＰ3.0％成長、過去２番目の低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車22年のＧＤＰ成長率3.0％ 過去２番目の低水準も、前途良好中国-全国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食二輪・三輪車販売、22年は16％減の2142万台中国-全国車両貿易統計二輪車22年の輸出額、企業約３割が前年比２割以上増台湾経済マクロ経済貿易統計22年の工作機械輸出額、９％増台湾製造貿易統計その他製造機械関連記事ＷＡ州港の対中国向け鉄鉱石輸出、10％増加オーストラリア資源貿易鉱業海運ＷＡ２大港、一時閉鎖も１月船積み量は増加オーストラリア運輸貿易統計鉱業倉庫海運２月のＷＡ鉄鉱石輸出28％増、日平均は最高オーストラリア資源マクロ経済貿易統計鉄鋼・金属鉱業設備投資大型サイクロン、BHP鉄鉱石輸送停止オーストラリア資源マクロ経済鉱業倉庫海運鉄鉱石FMG、米企業から出資確保オーストラリア資源マクロ経済鉄鋼・金属鉱業金融一般設備投資証券