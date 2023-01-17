香港エクスプレス、２月の日本便を一部運休

香港香港エクスプレス、２月の日本便を一部運休PICK UP運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港日本空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般NEW中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務中国-全国社会マクロ経済社会一般NEW携程、旅行業界に１兆元の経済効果波及へ中国-上海観光マクロ経済ＩＴ一般観光娯楽小売り外食・飲食NEW上海の飲食店、大みそかの予約枠８割埋まる中国-上海サービス統計社会一般文化・宗教外食・飲食NEW中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等中国-全国医薬医薬品NEW関連記事香港政府が「歓迎」、日本へ増便も可能に香港運輸空運観光社会一般政策・法律・規制香港政府が撤回要求、香港便の空港利用制限香港運輸保健医療空運観光社会一般政治一般政策・法律・規制外交ガルーダ航空、成田―バリ直行便を11月再開インドネシア運輸空運観光ピーチ、３月の台湾線を減便・運休台湾運輸空運社会一般香港エクスプレス、12月から成田便就航香港運輸倉庫空運