首都圏のコロナ陽性率、5.8％に低下

フィリピン首都圏のコロナ陽性率、5.8％に低下社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事感染拡大、ピーク到達か 首都圏、オミクロン派生型弱まるフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏の陽性率10％下回る、１カ月ぶりフィリピン医薬保健医療外出制限緩和、首都圏など 警戒レベル２に、感染者大幅減フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制〔セブ通信〕セブ市、新規感染ピーク越えフィリピン社会保健医療社会一般感染増加率、マイナスに転換 首都圏７日平均、新変異株後で初フィリピン社会保健医療社会一般