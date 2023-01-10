11月輸出13％増、２カ月連続２桁伸び

フィリピン11月輸出13％増、２カ月連続２桁伸び経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン統計貿易貿易統計11月の経常収支、6.2億米ドル赤字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般証券NEW23年の昇給見通しは3.7％ 22年の3.8％から減速へ＝ＮＮＡタイ経済マクロ経済統計雇用・労務NEW４～12月のエビ輸出、19％増の1.2万トンミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW23年の日系昇給見通し3.9％ 実施企業は75％に増加＝ＮＮＡマレーシア経済マクロ経済統計その他製造雇用・労務NEW11月輸出13％増、２カ月連続２桁伸びフィリピン経済貿易統計NEWＧＭの中国販売、22年は２割減に中国-全国車両貿易統計自動車関連記事10月輸出20％増、２カ月連続プラスフィリピン経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料その他製造鉱業陸運空運９月の輸出7.0％増、３カ月ぶりプラス転換フィリピン経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター機械石油・石炭・ガス２月の輸出15％増、コロナ規制緩和でフィリピン経済マクロ経済統計保健医療その他製造鉱業３月の貿易赤字29％減、コロナで低調フィリピン経済マクロ経済貿易統計８月の貿易赤字33％縮小、輸出５カ月連続増フィリピン経済マクロ経済貿易統計