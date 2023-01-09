往来正常化で対外宣伝を強化

香港往来正常化で対外宣伝を強化香港政府、経済巻き返しの年へ経済国・地域香港業種経済関連タグ香港保健医療観光マクロ経済統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般ＧＤＰ蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計往来正常化で対外宣伝を強化 香港政府、経済巻き返しの年へ香港経済マクロ経済統計保健医療観光政策・法律・規制23年経済成長、４％台に減速か 民間機関、輸出鈍化や内需縮小懸念マレーシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般対ＧＤＰの経常赤字4.7％に、フィッチフィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス22/23年度の経済成長率7.0％、政府推定インド経済マクロ経済統計政治一般河南鄭州の成長率目標、23年は「７％」中国-河南経済マクロ経済統計政策・法律・規制貿易統計ＧＭの中国販売、22年は２割減に中国-全国車両貿易統計自動車蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計上海汽の22年販売３％減、４年連続マイナス中国-上海車両貿易統計自動車往来正常化で対外宣伝を強化 香港政府、経済巻き返しの年へ香港経済マクロ経済統計保健医療観光政策・法律・規制22年の工業原材料輸入、55％増の57.6億ドルミャンマー製造マクロ経済貿易統計その他製造23年経済成長、４％台に減速か 民間機関、輸出鈍化や内需縮小懸念マレーシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般関連記事ツアー客の店内飲食、来月ようやく第１号香港観光食品・飲料保健医療観光政策・法律・規制外食・飲食ツアー客受け入れ、飲食店の多くが消極的香港サービス食品・飲料観光政策・法律・規制外食・飲食海外旅行急増も輸送力がネック、業界団体香港観光空運観光社会一般政策・法律・規制日本の水際対策緩和、香港人客増は期待薄香港観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制旅行会社の星晨旅遊、清算手続きを開始香港観光観光