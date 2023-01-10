深セン羅湖商業城は閑散、検問所再開せず

香港深セン羅湖商業城は閑散、検問所再開せず商業国・地域香港業種商業関連タグ香港食品・飲料小売り観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事福田検問所の利用者急増、羅湖から流れる香港社会マクロ経済統計社会一般深セン出入境者、22日は80万人で新記録香港観光統計陸運観光春節期間中の出入境、今年は862万人か香港社会マクロ経済統計観光社会一般イベント文化・宗教香港の出入境者730万人、国慶節連休中香港社会マクロ経済統計電力・ガス・水道その他サービス観光娯楽社会一般雇用・労務政策・法律・規制メーデーの羅湖、昨年より14％混雑香港倉庫陸運観光社会一般