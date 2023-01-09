公共交通でのマスク義務を継続、首都運輸局

インドネシア公共交通でのマスク義務を継続、首都運輸局社会国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア保健医療陸運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事コロナ対策の活動制限撤廃、２年９カ月ぶりインドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ対策活動制限、全土で撤廃インドネシア社会保健医療社会一般活動制限１月９日まで延長、最低レベル維持インドネシア社会保健医療社会一般活動制限、営業時間や出社率を緩和インドネシア社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食活動制限、近く撤廃も＝人材開発調整相インドネシア社会保健医療社会一般