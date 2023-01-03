12月の製造業ＰＭＩ、２年10カ月ぶり低水準

中国-全国12月の製造業ＰＭＩ、２年10カ月ぶり低水準PICK UP経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国その他製造小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計貿易政策・法律・規制雇用・労務貿易統計重慶の１～11月経済統計、鉱工業は3.2％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計NEWナタ汽車、22年販売は15万台突破中国-浙江車両貿易統計自動車NEW12月の製造業ＰＭＩ、２年10カ月ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW11月の香港ドル預金1.4％増、元建て0.8％増香港金融統計金融一般NEW11月の輸出額24.1％減、７カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計NEW22年輸出６％増、原材料高で貿易赤字膨らむ韓国経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事11月の製造業ＰＭＩ、２カ月連続節目割れ中国-全国経済マクロ経済統計その他製造その他サービス10月の製造業ＰＭＩ、２カ月ぶり節目割れ中国-全国経済マクロ経済統計その他製造その他サービス９月の製造業ＰＭＩ、３カ月ぶり節目回復中国-全国経済マクロ経済統計その他製造その他サービス４月の製造業ＰＭＩ、約２年ぶりの低水準中国-全国経済マクロ経済統計その他製造６月の製造業ＰＭＩは50.9、３カ月連続下落中国-全国経済マクロ経済統計その他製造