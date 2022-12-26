年末年始の海外旅行者、過去３年で最多も

タイ年末年始の海外旅行者、過去３年で最多も観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ保健医療空運観光統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き年末年始の海外旅行者、過去３年で最多もタイ観光統計保健医療空運観光政策・法律・規制NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制深セン入境枠また拡大、22日から2800室香港社会社会一般政策・法律・規制訪日中国人、11月は２万1000人＝ＪＮＴＯ中国-全国観光統計観光自家用車の本土入境枠を撤廃 大橋経由、大湾区の往来に便宜香港運輸陸運政策・法律・規制11月の訪日香港人8.3万人、前月から倍増香港観光統計観光アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事ベトジェット、年末年始に茨城チャーター便ベトナム運輸空運観光年末年始の国内旅行客400万人＝ＴＡＴタイ観光観光イベント文化・宗教年末年始の外国人旅行者、前年比５％増予測タイ観光観光セブ航空の旅客数、１～11月は8.8％増フィリピン運輸倉庫年末年始の国内観光客15％増予測＝観光庁タイ観光観光娯楽イベント