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    塩野義製薬、上海医薬とコロナ薬の流通契約

    医薬
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    塩野義製薬は23日、新型コロナウイルス感染症の治療薬ゾコーバについて、中国医薬品大手の上海医薬集団（上海市）と中国での輸入・流通契約を締結したと発表した。中国での承認申請に向け、既に中国国家薬品監督管理局に資料を提出した。

    国・地域
    中国-上海
    業種
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