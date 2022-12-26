塩野義製薬、上海医薬とコロナ薬の流通契約

中国-上海塩野義製薬、上海医薬とコロナ薬の流通契約医薬NEW塩野義製薬は23日、新型コロナウイルス感染症の治療薬ゾコーバについて、中国医薬品大手の上海医薬集団（上海市）と中国での輸入・流通契約を締結したと発表した。中国での承認申請に向け、既に中国国家薬品監督管理局に資料を提出した。国・地域中国-上海業種医薬関連タグ中国日本保健医療医薬品陸運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事塩野義、低所得国にコロナ飲み薬アジア医薬医薬品塩野義のコロナ薬、韓国で緊急使用許可へ韓国医薬医薬品塩野義、コロナ薬申請に向け中国で資料提出中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般塩野義、平安保険と合弁設立中国-深セン医薬保健医療医薬品保険塩野義、平安保険の出資受け入れ中国-深セン医薬保健医療医薬品金融一般証券保険