解熱薬の品薄、深刻化なら実名制検討＝指揮官

台湾解熱薬の品薄、深刻化なら実名制検討＝指揮官PICK UP医薬NEW国・地域台湾業種医薬関連タグ台湾保健医療医薬品関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事品薄懸念の解熱剤、食薬処が供給拡大へ韓国医薬貿易医薬品解熱剤が品薄、本土需要で爆買い発生香港社会保健医療医薬品社会一般小売り〔のぞき見〕抗原検査市販価格、実名制３倍も台湾社会保健医療医薬品社会一般医薬品価格の高騰と品切れ、コロナ第３波でミャンマー医薬医薬品医薬・化粧品の売上高、１～８月は１％減台湾医薬統計医薬品その他サービス小売り