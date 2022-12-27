【ラオス経済通信】第４回国民議会を招集　第180回

ラオス【ラオス経済通信】第４回国民議会を招集 第180回経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグラオス空運観光マクロ経済財政政策・法律・規制インフラ政治一般外交関連トピックス・特集・連載ラオス経済通信ラオス経済通信【ラオス経済通信】第４回国民議会を招集 第180回ラオス経済マクロ経済インフラ空運観光政治一般政策・法律・規制財政外交NEW【ラオス経済通信】Bitqik暗号通貨取引所がオープン 第178回ラオス経済マクロ経済ＩＴ一般鉱業電力・ガス・水道金融一般【ラオス経済通信】アジア開銀、22年成長率予測を2.5％に下方修正 第177回ラオス経済マクロ経済統計農林・水産電力・ガス・水道金融一般雇用・労務【ラオス経済通信】タイ企業が中老鉄道輸送サービスを開始 第176回ラオス経済マクロ経済鉱業金融一般陸運雇用・労務政策・法律・規制【ラオス経済通信】「平和列車2022」活動を開始 第175回ラオス経済マクロ経済保健医療石油・石炭・ガス電力・ガス・水道卸売り陸運環境政治一般財政小売り【ラオス経済通信】国会でガソリン不足問題について説明 第174回ラオス経済マクロ経済石油・石炭・ガス電力・ガス・水道陸運関連記事【ラオス経済通信】中老鉄路の開通準備が大詰め 第167回ラオス経済マクロ経済自動車電子・コンピューター陸運雇用・労務【ラオス経済通信】19年の中国人観光客は102万人 第145回ラオス経済マクロ経済インフラ陸運観光教育【ラオス経済通信】国民議会開催、16年の成長率は７％ 第113回ラオス経済マクロ経済統計電力・ガス・水道社会一般政治一般政策・法律・規制外交【ラオス経済通信】中国、ラオス米に２万トン輸入枠 第111回ラオス経済マクロ経済統計自動車食品・飲料農林・水産建設・プラント倉庫陸運社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制【ラオス経済通信】都議会を開催、ＧＤＰ成長率は11％ 第109回ラオス経済マクロ経済統計自動車倉庫陸運社会一般政治一般政策・法律・規制