宴会・バー規制を22日に緩和

香港宴会・バー規制を22日に緩和事前検査が不要、人数制限も解除PICK UP社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療外食・飲食観光娯楽政策・法律・規制イベント社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事感染者の隔離５日に短縮、入境後検査も緩和香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制飲食店の営業時間の制限解除、11月３日から香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食バーなどでの演奏、20日に解禁香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食飲食店の営業制限を緩和 ４カ月半ぶり、消費券効果も期待香港サービス保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食新たに１万1091人感染、前日から897人増香港社会統計保健医療医薬品社会一般