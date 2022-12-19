外国人観光客、23年倍増へ

フィリピン外国人観光客、23年倍増へ480万人目標、コロナ収束見越しPICK UP観光NEW国・地域フィリピン業種観光関連タグフィリピン観光マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事入国制限、大半を撤廃 未接種でも隔離なし、４日からフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ入国制限ほぼ撤廃へ 健康登録、到着時でも可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制〔クラクション〕「アジア最高の島」にボラカイフィリピン観光観光政策・法律・規制入国制限の緩和検討 政府、観光持ち直しに弾みフィリピン経済マクロ経済保健医療観光社会一般政策・法律・規制18年観光業、付加価値の対ＧＤＰ比が過去最高フィリピン観光マクロ経済統計観光