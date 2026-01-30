NNA ASIA

サービス案内
    フィリピン

    日本政府、ＭＲＴ３号改修で216億円を借款

    PICK UP
    運輸
    NEW
    国・地域
    フィリピン
    業種
    運輸
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジアを支える鉄道輸送

    フィリピンの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー